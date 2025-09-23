ईरानी विदेश मंत्री और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख  की मुलाकात

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 80वें सत्र के मौके पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफाएल ग्रोसी से मुलाकात की।

मुलाकात ईरानी मिशन के निवास स्थान पर हुई, जिसमें इरान और IAEA के बीच सहयोग की ताज़ा स्थिति पर चर्चा हुई। इस दौरान ईरान के वरिष्ठ राजनयिक मजीद तख्त-रवांची और काज़िम ग़रीब आबादी भी मौजूद थे।

अराक़्ची ने बातचीत में ईरान की ईमानदारी और जिम्मेदाराना रवैये पर जोर दिया और कहा कि प्रगति तभी संभव है जब अन्य पक्ष अपनी जिम्मेदारियां निभाएँ, अनावश्यक मांगें न करें और सुरक्षा परिषद का इस्तेमाल ईरान पर दबाव डालने के लिए न करें।

IAEA के महानिदेशक राफाएल ग्रोसी ने ईरान के सकारात्मक और रचनात्मक रवैये की सराहना की।