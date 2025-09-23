अमेरिका को झटका, अब फ्रांस ने भी दी फिलिस्तीन को मान्यता 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता मिल रही है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने सोमवार 22 सितंबर को फिलिस्तीन राष्ट्र को आधिकारिक रूप से मान्यता दी और गज़्ज़ा में जंग को तुरंत खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अब शांति का वक्त आ गया है।

इस्राईल और फिलिस्तीन से संबंधित द्वि-राज्य समाधान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि फिलिस्तीन और इस्राईल शांति और सुरक्षा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहें। वहीं, इस्राईल फिलिस्तीन को मान्यता देने का विरोध कर रहा है और गज़्ज़ा पर बमबारी तेज़ कर दी है।