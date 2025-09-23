सूडान में फिर मस्जिद पर  हमला, 70 नमाज़ियों की मौत 

गृहयुद्ध में उलझे सूडान में फिर एक मस्जिद में हुए ड्रोन हमले में कम से कम 70 लोग मारे गए हैं। सूडान के उत्तरी दारफुर में सुबह फज्र की नमाज़ के दौरान एक मस्जिद पर ड्रोन हमला हुआ। इस हमले में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी ने सोमवार को इस अटैक की जानकारी देते हुए कहा कि स्थानीय सहायता समूहों, कार्यकर्ताओं और सूडानी सेना ने इस हमले के लिए संयुक्त अरब अमीरात समर्थित रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) को जिम्मेदार ठहराया है।

यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने इस हमले को चौंकाने वाला और माफ न करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार 6 से 15 साल की उम्र के 11 बच्चों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। हमले में आसपास के घर भी तबाह हो गए हैं।