इस्लामी देशों के खिलाफ साजिशें नाकाम रहेंगी 

ईरानी राष्ट्रपति ने अज़रबैजान के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात में कहा कि ईरान और अज़रबैजान के बीच मौजूद कई और विविध क्षमताएँ दोनों देशों के सहयोग को मजबूत करेंगी।

मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्क्यान ने दोनों देशों के संबंधों को भाईचारे और गहरे सांस्कृतिक व धार्मिक साझा मूल्यों पर आधारित बताया और कहा कि वे चाहते हैं कि ये रिश्ते सभी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बढ़ें; दोनों देशों के बीच सहयोग और संबंधों के विस्तार में कोई बाधा नहीं है।

पिज़िश्क्यान ने अज़रबैजान के हालिया दौरे और उच्चाधिकारियों के साथ सकारात्मक बैठक और समझौतों का हवाला देते हुए कहा कि यदि दोनों देशों की वर्तमान विविध क्षमताओं का सहयोग के लिए इस्तेमाल किया जाए तो दोनों देशों और उनके लोगों के हितों की अधिकतम पूर्ति संभव है।

उन्होंने उन शक्तियों की ओर भी इशारा किया जो इस्लामी देशों में मतभेद पैदा करने और क्षेत्रीय संबंधों, खासकर ईरान और अज़रबैजान के अच्छे रिश्तो को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी देशों के साथ, विशेषकर अज़रबैजान के साथ, संबंधों को बढ़ाना और भाईचारे को मजबूत करना हमारी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में शामिल है।

अज़रबैजान के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति इल्हाम अलीयोफ़ ईरान के साथ भाईचारे वाले संबंधों को बेहद महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि इस अवसर का लाभ उठाकर दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक आधारों पर सहयोग और बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों का सहयोग कृषि, उद्योग, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में साझा परियोजनाओं पर जारी है और अज़रबैजान इस सहयोग को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों की कूटनीतिक टीमें इस सिलसिले में लगातार संपर्क में हैं।