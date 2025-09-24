  1. होम
  2. सेवा
  3. सीरिया

तकफीरी आतंकी संगठन HTS के सरग़ना ने कहा, हमें है इस्राईल से डर

24 सितंबर 2025 - 15:40
समाचार कोड: 1730868
तकफीरी आतंकी संगठन HTS के सरग़ना ने कहा, हमें है इस्राईल से डर

जौलानी ने साफ कहा कि “हम इस्राईल के लिए समस्या नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम तो इस्राईल से डरते हैं।”

सीरिया की सत्ता पर काबिज तकफीरी आतंकी संगठन HTS के मुखिया जौलानी ने कहा है कि हमें इस्राईल से डर लगता है। 

सीरिया में आतंकी गुट हैयते तहरीर अश्-शाम का सरगना अबु मोहम्मद जौलानी अब खुले तौर पर इस्राईल से सुरक्षा समझौते की बात करने लगा है। जौलानी ने चेतावनी दी कि अगर सीरिया और इस्राईल के बीच कोई सुरक्षा समझौता नहीं हुआ तो मध्य-पूर्व में नए अस्थिर हालात पैदा हो सकते हैं।

उसने साफ कहा कि “हम इस्राईल के लिए समस्या नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम तो इस्राईल से डरते हैं।” जौलानी ने यह भी आरोप लगाया कि इस्राईल लगातार बातचीत को टाल रहा है और सीरिया की हवाई सीमा और ज़मीन में दखल देता जा रहा है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha