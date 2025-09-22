सय्यद हसन नसरुल्लाह, वह शहीद जिसने मध्य पूर्व का चेहरा बदल दिया 

सय्यद हसन नसरल्लाह की शहादत के बावजूद हिज़्बुल्लाह और भी मजबूत हुआ है। ज़ायोनी अखबार यदीऊत अहारोनोत ने लेबनान के शहीद लीडर हिज़बुल्लाह महासचिव शहीद सय्यद हसन नसरुल्लाह की पहली बरसी के मौके पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था: “आतंकवादी जिसने मध्य-पूर्व का चेहरा बदल दिया”। रिपोर्ट में इस बड़े प्रतिरोधी कमांडर की हत्या की गुप्त योजनाओं और ऑपरेशन के विवरण उजागर किए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इस्राईल ने 83 अमेरिकी एक-टन बमों के जरिए दक्षिणी बेरूत के ज़हिया इलाके में हसन नसरूल्लाह को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन से पहले मोसाद के एजेंटों ने इस्राईल की सेना के यूनिट 8200 की निगरानी में हिज़्बुल्लाह के मुख्यालय के पास जासूसी उपकरण स्थापित किए।

हालांकि इस्राईल उम्मीद कर रहा था कि इस हत्या से उत्तर मोर्चे पर उसका फायदा होगा, लेकिन वास्तविकता यह रही कि हिज़्बुल्लाह की लड़ाकू क्षमता कमजोर नहीं हुई, बल्कि और भी मजबूत और संगठित हुई। वर्तमान महासचिव शेख नईम कासिम ने पार्टी का नेतृत्व पहले से अधिक दृढ़ता और मजबूती के साथ संभाला।

विश्लेषकों का कहना है कि इस्राईल इन रिपोर्टों का इस्तेमाल आंतरिक प्रचार और अपनी क्रूरताओं को जायज़ ठहराने के लिए करता है। लेकिन इतिहास ने दिखाया है कि हर हत्या के बाद हिज़्बुल्लाह और प्रतिरोध की नई पीढ़ियां उभरती हैं, और लेबनानी व फिलिस्तीनी जनता की आज़ादी और प्रतिरोध की भावना को कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती।

विश्लेषक ने यह भी कहा कि यह संघर्ष पूरे क्षेत्र की गरिमा, संप्रभुता और भविष्य से जुड़ा हुआ है, और हिज़्बुल्लाह आज भी फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हुए इस्राईल के खिलाफ मोर्चे पर खड़ा है,

इस रिपोर्ट ने एक बार फिर साबित किया कि हिज़्बुल्लाह के नेताओं की हत्या न केवल संगठन को कमजोर नहीं कर सकी, बल्कि उसे और भी मजबूत बना दिया।