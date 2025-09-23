सऊदी मुफ्ती का निधन, 82 साल के उम्र में ली आखिरी सांस

सऊदी अरब के मुख्य मुफ्ती और सीनियर स्कॉलर्स के चीफ शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल अल-शेख का आज इंतकाल हो गया । 23 सितंबर को सऊदी सरकार के इस मुफ्ती ने आखिरी सांस ली। वह 82 साल के थे। रॉयल कोर्ट ने सऊदी प्रेस एजेंसी की इस खबर की पुष्टि की है।

रॉयल कोर्ट ने सऊदी प्रेस एजेंसी की खबर की पुष्टि करते हुए सऊदी के सरकारी मुफ्ती के इंतकाल की जानकारी देते हुए एक बयान जारी किया है। एजेंसी ने रॉयल कोर्ट के हवाले से कहा कि उनका इंतकाल हो गया है। बयान में बताया गया कि उन्होंने सऊदी के स्कॉलरली रिसर्च एंड इफ्ता और मुस्लिम वर्ल्ड लीग की सर्वोच्च परिषद में नेतृत्व किया। अस्र की नमाज के बाद रियाज़ स्थित इमाम तुर्की बिन अब्दुल्लाह मस्जिद में सऊदी मुफ्ती के जनाजे की नमाज़ अदा की जाएगी।