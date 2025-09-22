मुस्लिम नेताओं के साथ ट्रम्प से मुलाकात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात करेंगे। शहबाज के साथ विदेश मंत्री इशाक डार समेत कई मंत्री और सीनियर अफसर भी मौजूद रहेंगे। शहबाज मुस्लिम देशों के चुनिंदा नेताओं के साथ भी ट्रम्प से मुलाकात करेंगे।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बताया है कि इस बैठक में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति-सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान वह गज़्ज़ा के हालात और फिलीस्तीनियों के हित में कार्रवाई की मांग करेंगे।

शहबाज शरीफ जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, इस्लामोफोबिया और सतत विकास जैसे अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है. हाल ही में इजराइल ने कतर में हमास के नेताओं को निशान बनाकर हमले किए।

हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के संबंध नहीं बदलेंगे। कई जानकारों का मानना है कि कि कतर पर इस्राईल के हमलों ने अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर किया है, क्योंकि अरब देश अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से आगे देख रहे हैं।