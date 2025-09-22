सुमुद फ्लोटिला पर ज़ायोनी ड्रोन की उड़ानें, अनहोनी की आशंका 

गज़्ज़ा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए 44 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ 50 से अधिक किश्तियों पर आधारित फ़्रीडम फ्लोटिला पर ज़ायोनी हममलों का खौफ मंडरा रहा है। गज़्ज़ा की नाकेबंदी तोड़ने वाले वैश्विक कारवां "सुमूद" के जहाज़ों पर ज़ायोनी जासूसी ड्रोन की उड़ान ने गहरी चिंता पैदा कर दी है।

गज़्ज़ा की नाकेबंदी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के मुताबिक़, ज़ायोनी ड्रोन बार-बार बेड़े के ऊपर उड़ते देखे गए हैं। कुछ ड्रोन तो नौकाओं के बेहद क़रीब तक आ गए, जिसे ख़तरनाक बताया जा रहा है।

समिति ने कहा है कि इस असामान्य कदम से क़ाफ़िले की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएँ जन्म ले रही हैं। कारवां के एक सदस्य ने पुष्टि की कि बेड़ा एक जगह पर रुका हुआ है और जहाज़ों में रेड अलर्ट लागू कर दिया गया है।

याद रहे कि वैश्विक कारवां "सुमूद" इस महीने की शुरुआत में स्पेन के शहर बार्सिलोना से रवाना हुआ था, जिसका उद्देश्य गज़्ज़ा की जनता तक मदद पहुँचाना और नाकेबंदी को तोड़ना है। सफ़र के दौरान दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों से और भी जहाज़ इस बेड़े में शामिल हो चुके हैं।