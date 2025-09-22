इस्राईल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने महमूद अब्बास के खिलाफ ज़हर उगला

इस्राईल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री इत्मार बेन ग्वीर ने फिलिस्तीनी स्वायत्त प्रशासन के अध्यक्ष महमूद अब्बास के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अगर वे खुद प्रधानमंत्री होते, तो महमूद अब्बास को गिरफ्तार करने का आदेश देते।

महमूद अब्बास और फिलिस्तीनी स्वायत्त प्रशासन ने इस्राईल के साथ पूर्ण सहयोग करते हुए प्रतिरोध बलों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस सहयोग में प्रतिरोध बलों की जानकारी साझा करना, उनके स्थान का खुलासा और उनकी गिरफ्तारी शामिल है। अब्बास ने कई बार इस्राईली कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रतिरोध बलों के हमलों की निंदा की है।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब विश्व स्तर पर फिलिस्तीन को मान्यता देने की प्रक्रिया तेज़ हो रही है। बता दें कि ज़ायोनी शासन के इस आतंकवादी मंत्री ने पहले भी फिलिस्तीनी कैदियों को मृत्युदंड देने की मांग की थी।