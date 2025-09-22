सऊदी अरब का हिज़्बुल्लाह पर समझौतावादी रुख 

सऊदी अरब ने लेबनान के लोकप्रिय जनांदोलन हिज़्बुल्लाह पर समझौतावादी रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। सऊदी राजदूत यज़ीद बिन फरहान ने लेबनान के लिए कहा है कि लेबनानी शिया समुदाय का रक्त भी सऊदी जनता के रक्त के समान है और सऊदी अरब लेबनान के साथ टकराव का रास्ता नहीं अपनाएगा।

अल-जदीद समाचार पत्र के अनुसार, बिन फरहान ने प्रतिनिधि दल से बातचीत में कहा कि सऊदी अरब ने लेबनान के साथ खुला संवाद अपनाया है, बशर्ते यह बातचीत सरकारों के बीच हो और लेबनान के कानूनी और संवैधानिक संस्थान इस में प्रतिनिधि भूमिका निभाएँ।

उन्होंने लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबिह बरी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सऊदी अरब उनसे लगातार संपर्क में है और दक्षिणी लेबनान के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया उन्हीं के माध्यम से संभव है।

बिन फरहान ने स्पष्ट किया कि सऊदी अरब लेबनान में किसी प्रकार का तनाव नहीं चाहता, बल्कि देश के पुनर्निर्माण और स्थिरता के लिए प्रयासरत है।