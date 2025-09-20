मिस्र और इस्राईल में तनाव गहराया, बॉर्डर पर सेना तैनात 

क़तर पर ज़ायोनी हमले के बाद अरब देशों और इस्राईल के बीच तनाव बढ़ गया है। ताज़ा हालात के मुताबिक, मिस्र ने पिछले कुछ दिनों में सिनाई रेगिस्तान में, मक़बूज़ा फ़िलिस्तीन की सीमा के नज़दीक, अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार, गज़्ज़ा में ज़ायोनी सेना के "गिदओन चेरेट्स-2" ऑपरेशन और गज़्ज़ा वासियों को जबरन बेदख़ल करने की कोशिशों का सामना करने के लिए मिस्र खुद को तैयार कर रहा है।
अरबी मीडिया ने बताया है कि मिस्र ने सिनाई में रक्षा उपकरणों की तैनाती के साथ-साथ 40 हज़ार सैनिकों को भी तैनात किया है।
इससे पहले मिस्र के प्रधानमंत्री मदबोली ने गज़्ज़ा से फ़िलिस्तीनियों को ज़बरन बेदख़ल करने की कोशिशों का डटकर विरोध करने का संकल्प जताया था और कहा था कि "ग्रेटर इस्राईल" के नाम पर की जा रही कार्यवाहियों का सामना करने के लिए योजनाएँ तैयार हैं।
