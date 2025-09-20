हिज़्बुल्लाह लेबनान सेना के साथ, हमारे हथियार दुश्मन से रक्षा के लिए

लेबनान के लोकप्रिय जनांदोलन हिज़्बुल्लाह के महासचिव शेख़ नईम क़ासिम ने शहीद इब्राहिम अकील और उनके साथियों की याद में आयोजित सभा में कहा कि सम्पूर्ण क्षेत्र एक निर्णायक राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है।

क़ासिम ने आरोप लगाया कि इस्राईल एक आक्रामक सरकार है जिसे अमेरिका की खुली सहायता प्राप्त है और उसके अपराध चरम पर पहुँच चुके हैं, अमेरिकी संरक्षण के चलते वह किसी भी मानवीय क़ानून की परवाह नहीं करता।

उन्होंने कहा कि इस्राईल पश्चिम और अमेरिका की कठपुतली है और इसे आज़ाद देशों की संप्रभुता भंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है; क़तर पर हमले से पहले और बाद के हालात में अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है।

नईम क़ासिम ने सऊदी अरब से अपील की कि वह प्रतिरोधी समूहों के साथ संवाद का एक नया अध्याय खोले ताकि विवाद सुलझे और साझा हित सुनिश्चित हों, और यह समझा जाए कि असली दुश्मन प्रतिरोध नहीं बल्कि इस्राईल है।

उन्होंने कहा कि प्रतिरोधी हथियारों का निशाना केवल इस्राईल है; प्रतिरोध पर दबाव डालना इस्राईल के फ़ायदे में होगा और अगर प्रतिरोध नहीं रहा तो अगला निशाना अरब देश होंगे।

उन्होंने कहा कि हम लेबनान की फ़ौज के साथ मिलकर अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हैं; हम कभी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेंगे।