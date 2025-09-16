  1. होम
क़ुरआनी चर्चा

अक़्ल की हक़ीक़त और सच्चाई क्या है ?

16 सितंबर 2025 - 15:25
अक़्ल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह इंसान को सिर्फ़ दुनियावी चीज़ों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे रूहानी और आध्यात्मिक ज़रूरतों की तरफ़ भी ले जाती है।

इंसान की अक़्ल, असल में उस "बड़ी अक़्ल" (अक़्ल-ए-कुल) की एक किरण है, जो इंसान को समझने, जानने और इल्म हासिल करने की ताक़त देती है। अक़्ल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह इंसान को सिर्फ़ दुनियावी चीज़ों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे रूहानी और आध्यात्मिक ज़रूरतों की तरफ़ भी ले जाती है। इसलिए अक़्ल फितरी तौर पर अल्लाह की तरफ़ झुकाव रखती है।

हज़रत पैग़म्बरे अकरम (स.अ.) का फ़रमान है:
"अक़्ल वही है, जिसके ज़रिये रहमान (अल्लाह) की इबादत की जाती है और जिसके ज़रिये जन्नत हासिल की जाती है।"

क़ुरआन (सूरह ज़ारियात, आयत 56) में भी अल्लाह ने फ़रमाया:
"मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है कि वह मेरी इबादत करें।"

यानि अक़्ल का काम यह है कि इंसान को अल्लाह की हिदायतें मानने और उसकी इबादत के लिए तैयार करे। अल्लाह ने इंसान पर यह फ़र्ज़ किया है कि वह हमेशा उसके नामों और सिफ़तों से जुड़ा रहे, ताकि इंसान की असली ज़रूरत पूरी हो और वह जन्नत-ए-रिज़वान की तरफ़ राह पा सके।

