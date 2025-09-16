  1. होम
ईरान के राष्ट्रपति और सऊदी युवराज की अहम मुलाकात 

16 सितंबर 2025 - 13:16
समाचार कोड: 1727551
पिज़िश्कियन ने ओआईसी और अरब लीग की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन के दौरान ज़ायोनी सरकार की आक्रामकता की निंदा करते हुए कहा कि सिर्फ़ बयानों और शब्दों से ज़ायोनी अत्याचारों का अंत संभव नहीं है, इसके लिए मुस्लिम देशों को ठोस और व्यावहारिक कदम उठाने होंगे।

क़तर पर इस्राईल के बर्बर हमलों के बाद दोहा में जमा हुए मुस्लिम शासकों के बीच मुलाकात का सिलसिला जारी है इसी क्रम मे सऊदी युवराज और ईरान के राष्ट्रपति ने अहम मुलाकात की। 

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियन ने दोहा में इस्लामी देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्र की ताज़ा हालात पर चर्चा की।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति पिज़िश्कियन ने ओआईसी और अरब लीग की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन के दौरान ज़ायोनी सरकार की आक्रामकता की निंदा करते हुए कहा कि सिर्फ़ बयानों और शब्दों से ज़ायोनी अत्याचारों का अंत संभव नहीं है, इसके लिए मुस्लिम देशों को ठोस और व्यावहारिक कदम उठाने होंगे।

