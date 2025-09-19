अमेरिकी सीनेटरों का ट्रम्प पर दबाव, फ़िलिस्तीन को मान्यता दे

अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक समूह ने सीनेट में पहली बार एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि "हम राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय क़ानून और दो-राष्ट्र समाधान के सिद्धांतों के अनुरूप बिना हथियार वाले फ़िलिस्तीन देश को मान्यता दें।

यह प्रस्ताव ओरेगॉन से सीनेटर जेफ़ मर्कली ने पेश किया। इसके साथ कई अन्य डेमोक्रेटिक सीनेटर भी जुड़े, जिनमें

मुखीय रूप से हॉलिन (मैरीलैंड), टिम केन (वर्जीनिया) , बर्नी सैंडर्स और पीटर वेल्श (वरमोंट), टीना स्मिथ (मिनेसोटा), टैमी बाल्डविन (विस्कॉन्सिन), माज़ी हिरोनो (हवाई) शामिल हैं।

सीनेटर मर्कली ने कहा कि "फ़िलिस्तीन को मान्यता देना सही कदम है। यह सिर्फ़ एक प्रतीकात्मक निर्णय नहीं होगा, बल्कि अमेरिका का वह व्यावहारिक क़दम होगा जिससे फ़िलिस्तीनियों और इस्राईलियों दोनों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और आज़ाद भविष्य बनाने में मदद मिलेगी।"

यह प्रस्ताव फ़िलिस्तीन को लेकर अमेरिकी राजनीति में नया मोड़ माना जा रहा है, और इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभावों पर सबकी नज़रें टिकी हैं।