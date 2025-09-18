सऊदी–पाकिस्तान रक्षा समझौता, दोनों देश मिलकर करेंगे एक दूसरे की रक्षा

सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मुताबिक अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर जवाब देंगे।

दोनों देशों के बीच यह सुरक्षा समझौता तब हुआ है, जब इस्राईल ने क़तर की राजधानी दोहा में हमला किया था और कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान की भारत से सैन्य झड़प हुई थी।

ऐसे में यह समझौता न केवल दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है कि बल्कि इससे पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया पर भी प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ 17 सितंबर को सऊदी अरब पहुँचे थे। शहबाज़ शरीफ़ को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न्योता भेजा था।

संयुक्त बयान में कहा गया है, ''पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने स्ट्रैटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश किसी भी आक्रामकता के ख़िलाफ़ मिलकर काम करेंगे। अगर दोनों देशों में से किसी एक के ख़िलाफ़ भी कोई आक्रामक होता है तो इसे दोनों के ख़िलाफ़ माना जाएगा।

इस डील से पाकिस्तान को न सिर्फ़ सुरक्षा में मज़बूती मिलेगी बल्कि उसकी कमज़ोर अर्थव्यवस्था को सँभालने के लिए सऊदी अरब से और मदद मिलने का रास्ता भी खुल गया है।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करेगा और मध्य-पूर्व की राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ेगा।