इस्लामी देश एकजुट होकर इस्राईल का बॉयकाट करें 

ईरान के राष्ट्रपति मसऊद पिज़िश्कियन ने गज़्ज़ा में अमेरिका और यूरोप की मदद से इस्राईली सरकार द्वारा किए जा रहे फ़िलिस्तीनियों के नरसंहार की कड़ी निंदा की है और मुस्लिम देशों से एकजुट होकर इस्राईल के साथ सभी रिश्ते खत्म करने की अपील की है।

क़तर में होने वाले सम्मेलन में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा कि क़तर के अमीर की मेज़बानी में होने वाला यह सम्मेलन इस्राईल की खुली और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों की धज्जियाँ उड़ाने वाली आक्रामकता पर केंद्रित होगा।

उन्होंने ज़ोर दिया कि इस्राईली सरकार किसी भी हद को नहीं मानती और वह क़तर, लेबनान, इराक, ईरान और यमन समेत कई इस्लामी देशों पर हमला कर चुकी है। यह अपनी मर्ज़ी से काम करती है और बदक़िस्मती से अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश इसका साथ देते हैं।

राष्ट्रपति पिज़िश्कियन ने गज़्ज़ा में हो रहे नरसंहार की निंदा करते हुए कहा कि वहाँ महिलाएँ, बच्चे और बुज़ुर्ग ज़िंदगी और मौत की जद्दोजहद में हैं।

उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि इस्लामी देशों को आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में मिलकर ठोस क़दम उठाने चाहिए ताकि इस्राईल से सभी संबंध तोड़े जा सकें।

उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान एकजुट हो जाएँ तो इस्राईली सरकार हम पर हमला करने और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों की अवहेलना करने की जुर्रत नहीं कर पाएगी।