इस्राईल किसी खेल समारोह या सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने लायक नहीं

स्पेन की उप प्रधानमंत्री योलांडा दियाज़ ने कहा है कि इस्राईल को किसी भी खेल या सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों का ज़ोरदार समर्थन किया, जिनकी वजह से मैड्रिड में मशहूर साइकिल रेस "वुएल्ता" का फाइनल चरण रोक दिया गया।

योलांडा दियाज़ ने आगे कहा कि स्पेन का समाज गज़्ज़ा में जारी नरसंहार को अस्वीकार करता है। खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस्राईल की भागीदारी पर रोक लगाना फिलिस्तीनी जनता के साथ व्यावहारिक एकजुटता है।

याद रहे कि बीते दिन इस रेस के दौरान हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने इस्राईली टीम की मौजूदगी के खिलाफ नारेबाज़ी की और रास्ता रोक दिया। सूत्रों के अनुसार एक लाख से अधिक लोग विरोध में शामिल थे, जबकि एक हज़ार से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात होने के बावजूद हालात काबू में नहीं ला सके।

भारी जन दबाव के कारण रेस का आख़िरी चरण रद्द कर दिया गया, जिसे स्पेन की उप प्रधानमंत्री ने "जनता की ताक़त और उसूलों पर डटे रहने की जीत" बताया।