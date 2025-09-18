इस्राईल से भागने की होड़ , 2024 में 82 हज़ार लोगों ने छोड़ा मक़बूज़ा फिलिस्तीन

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पिछले साल बड़ी संख्या में ज़ायोनी नागरिक मक़बूज़ा फिलिस्तीनी इलाक़ों को छोड़कर चले गए हैं। अल-मयादीन की रिपोर्ट के अनुसार ज़ायोनी सांख्यिकी विभाग के हवाले से बताया गया कि साल 2024 के दौरान लगभग 82,000 लोगों ने इस्राईल से हिजरत की, जबकि इसी अवधि में केवल 31,000 लोग इज़रायल में दाख़िल हुए।

इस तरह देश छोड़ने वालों की संख्या नए आने वालों से कहीं अधिक रही।

पश्चिमी मीडिया ने यह भी खुलासा किया है कि गज़्ज़ा युद्ध के बाद बढ़ती सांस्कृतिक पाबंदियों की आशंका से बड़ी संख्या में लेखक और टीवी प्रोड्यूसर इस्राईल छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।