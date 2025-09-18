गज़्ज़ा में हो रहा है ‘नरसंहार’, नेतन्याहू कैबिनेट कर रही है जातीय सफ़ाया 

अमेरिका के वरिष्ठ स्वतंत्र सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने गज़्ज़ा युद्ध को नरसंहार करार दिया है। उनका कहना है कि इस्राईल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अतिवादी सरकार फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ जातीय सफ़ाए की नीति अपना रही है।

सैंडर्स ने अपने लेख में लिखा कि अमेरिका को तुरंत युद्धविराम की अपील करनी चाहिए और फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश देने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

हालांकि उन्होंने हमास को आतंकी संगठन बताते हुए कहा कि यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से शुरू हुआ था, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 250 को बंधक बनाया गया। सैंडर्स ने दावा किया कि हर देश की तरह इस्राईल को भी हमास के ख़िलाफ़ अपनी रक्षा का अधिकार है।