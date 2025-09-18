ताइवान में गज़्ज़ा के शहीदों की याद में कार्यक्रम, ताइपे में ज़ायोनी प्रतिनिधिमंडल

ताइवान की राजधानी ताइपे में उस वक़्त एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब ज़ायोनी संसदीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति लाई चिंग-ते से मुलाक़ात कर रहा था और दूसरी ओर आम लोगों ने गज़्ज़ा के शहीदों की याद में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम में लोगों ने फ़िलिस्तीन के प्रति एकजुटता जताते हुए नारे लगाए – “नरसंहार बंद करो”, “ज़ायोनिज़्म का अंत करो, फ़िलिस्तीन को आज़ाद करो”, “अतिक्रमण बंद करो, कब्जा खत्म करो, और “नदी से सागर तक, फ़िलिस्तीन आज़ाद होगा”।

इसी दौरान ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने ज़ायोनी सांसद बुअज़ टोपुरोव्स्की के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाई चिंग-ते ने लिखा कि ताइवान सेमीकंडक्टर, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और नई रक्षा तकनीकों के क्षेत्र में इस्राईल के साथ सहयोग बढ़ाने को उत्सुक है ताकि सप्लाई चेन की मज़बूती और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।