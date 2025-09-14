सऊदी अरब, तुर्की और इराक इस्राईल के निशाने पर

कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडरों पर ज़ायोनी हमले मिडिल ईस्ट के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तुर्की के एक अधिकारी ने जहां ये आशंका जताई है कि तुर्की पर इस्राईल का हमला हो सकता है वहीं अब ईरान के एक पूर्व जनरल ने इसमें 2 अन्य देशों को जोड़कर इलाके मे बढ़ते तनाव को उजागर कार दिया है।

ईरान के पूर्व सैन्याधिकारी मोहसिन रज़ाई का दावा है कि इस्राईल कतर पर हमला करने के बाद अब अन्य इस्लामिक और अरब के देशों को निशाने पर लेगा। मोहसिनने कहा कि इस्राईल अगला टारगेट तुर्की, इराक और सऊदी अरब हैं। ऐसे में ईरान के अधिकारियों ने मुस्लिम देशों को संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने की अपील की है।

ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में दोहा पर हुए ज़ायोनी हमलों का हवाला देते हुए मुस्लिम देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

मोहसिन रेज़ाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख कमांडर थे । उन्होंने चेतावनी दी कि यदि OIC ने निर्णायक कदम नहीं उठाया, तो सऊदी अरब, तुर्की और इराक को भी भविष्य में ज़ायोनी हमलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा,“इकलौता समाधान है...एक सैन्य गठबंधन का गठन।”