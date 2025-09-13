मिस्र में हमास नेताओं को निशाना बनाने की साजिश नाकाम 

क़तर के बाद अवैध राष्ट्र इस्राईल ने मिस्र में हमास नेताओं को निशाना बनाने का असफल प्रयास किया। मिस्री सूत्रों ने खुलासा किया है कि इस्राईल की वह योजनाएँ नाकाम बना दी गई हैं, जिनके तहत हमास के नेताओं को मिस्र की धरती पर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी।

इस खुलासे के बाद क़ाहिरा ने ऐलान किया है कि उसने तल अवीव के साथ सुरक्षा सहयोग को अस्थायी रूप से सीमित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, मिस्र ने अवैध राष्ट्र इस्राईल साथ अपने सुरक्षा संबंधों और संपर्क माध्यम की समीक्षा का फ़ैसला किया है। यह क़दम इसलिए उठाया गया ताकि क़ाहिरा अपनी संप्रभुता और गज़्ज़ा युद्ध में मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका की रक्षा कर सके।

मिस्री अधिकारियों ने साफ़ कहा है कि क़ाहिरा में हमास नेताओं को निशाना बनाने की कोई भी कोशिश मिस्र की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन और सीधा युद्ध का ऐलान मानी जाएगी। मिस्र अपनी धरती पर ऐसे किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा।

ब्रिटिश वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार, मिस्री ख़ुफ़िया एजेंसियों ने पहले भी अवैध राष्ट्र इस्राईल की ऐसी कोशिशों को नाकाम किया था, जब युद्धविराम पर बातचीत के दौरान तल अवीव ने क़ाहिरा में मौजूद फिलिस्तीनी नेताओं को खत्म करने की योजना बनाई थी।