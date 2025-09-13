गज़्ज़ा जनसंहार, 65000 नहीं 200000 से अधिक फिलिस्तीनी बने निशाना

इस्राईल ने गज़्ज़ा में हजारों नहीं बल्कि लाखों फिलिस्तीनियों की हत्या की है। मक़बूज़ा फिलिस्तीन के दक्षिण के एक सामुदायिक कार्यक्रम में ज़ायोनी सेना (IDF) के पूर्व प्रमुख हर्ज़ी हलेवी ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। हलेवी ने कहा कि इस जंग में अब तक 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है या वे घायल हुए हैं। हलेवी ने साफ कहा कि गज़्ज़ा की 22 लाख आबादी में से 10% से अधिक लोग सीधे तौर पर इस संघर्ष की चपेट में आए हैं।

यह आंकड़ा गज़्ज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट से काफ़ी मेल खाता है। वही मंत्रालय जिसे ज़ायोनी अधिकारी अक्सर ‘हमास का प्रोपेगंडा’ कहकर खारिज करते रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानवीय एजेंसियां इन आंकड़ों को भरोसेमंद मानती हैं।