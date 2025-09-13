भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के समर्थन मे वोट दिया 

संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने से जुड़ा प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। कुल 193 सदस्य देशों में से 142 ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 10 देशों ने विरोध किया और 12 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

‘न्यूयॉर्क घोषणापत्र’ नामक इस प्रस्ताव को भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब, क़तर, यूक्रेन, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी समेत कई देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। इसके विपरीत, अमेरिका और इस्राईल उन 10 देशों में शामिल रहे जिन्होंने विरोध में वोट डाला।

मतदान से ठीक पहले वेस्ट बैंक की अदुमीम बस्ती के दौरे पर पहुंचे ज़ायोनी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ़ कहा था कि फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा कभी नहीं मिलेगा और यह इलाक़ा केवल इस्राईल का है।