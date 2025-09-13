अमेरिकी सेंट्रल कमांड का प्रमुख जौलानी से मिलने दमिश्क पहुँचा 

अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरिया के नए शासक और तकफ़ीरी गुट तहरीरुश् -शाम के सरगना अबू मोहम्मद अल-जौलानी से मुलाक़ात की।

सेंट्रल कमांड के बयान के अनुसार, इस बैठक में अमेरिका के सीरिया के लिए राजदूत और विशेष दूत थॉमस बाराक भी मौजूद थे। यह मुलाक़ात दमिश्क के राष्ट्रपति भवन में हुई।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस बैठक में सीरियाई सशस्त्र गुटों को सरकारी सेना में शामिल करने के क़दमों पर भी विचार किया गया।

वहीं, अल-जौलानी के दफ़्तर से जारी बयान में बताया गया कि बातचीत में सीरिया में राजनीतिक और सैन्य सहयोग, सुरक्षा और स्थिरता को मज़बूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।