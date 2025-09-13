  1. होम
उत्तर प्रदेश, रसूले अकरम के अपमान पर जनाक्रोश भड़का 

13 सितंबर 2025 - 17:11
रसूले अकरम (स.) को लेकर एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतर कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैगंबरे अकरम हज़रत मोहम्मद (स.अ) के अपमान को लेकर विवाद हो गया।  यहाँ रसूले अकरम (स.) को लेकर एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतर कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है और मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है।  विरोध कर रहे लोगों ने आरोपी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। फिलहाल हालात काबू में है।

दरअसल, पैगंबरे अकरम (स.) के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया  पर अचानक से वायरल होने लगा। यह पोस्ट शाहजहापुर के ही एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी  व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया । आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

