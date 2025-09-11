इस्राईल की दो टूक,  तुर्की से सैन्य टकराव पर कोई चिंता नहीं 

यमन, क़तर, फिलिस्तीन लेबनान और सीरिया मे जमकर आतंकी हमले कर रहे इस्राईल ने अब तुर्की को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इसकि शुरुआत हुई सीरिया से जहां उसने तुर्की के हथियार ठिकानों को निशाना बनाया।

एक ज़ायोनी सुरक्षा स्रोत ने बताया कि पिछली रात सीरिया के हुम्स में ज़ायोनी हमलों के दौरान तुर्की में बने मिसाइल और वायु रक्षा उपकरणों के गोदामों को निशाना बनाया गया। ये उपकरण हाल ही में वहां स्थानांतरित किए गए थे।

स्रोत ने अल अरबिया को बताया कि तुर्की हमें उकसाने और सैन्य टकराव की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। हम इससे डरते नहीं हैं, लेकिन इसे चाहते भी नहीं हैं। हम सीरियाई अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्थाओं पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने में हिचकिचाएँगे नहीं। उसने कहा कि सीरिया की आंतरिक स्थिति नाज़ुक और अस्थिर है।

इस ज़ायोनी स्रोत ने दावा किया कि तल अवीव अपने खिलाफ किसी भी खतरे को, चाहे उसका स्रोत या स्थान कुछ भी हो, निशाना बनाएगा।

पिछली रात ज़ायोनी सेना ने लाताकिया और हुम्स के आसपास सीरियाई सशस्त्र बलों के हथियार भंडार और हुम्स के पास वायु रक्षा अकादमी सहित कई ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं दूसरी ओर, जौलानी प्रशासन के विदेश मंत्रालय ने हुम्स और लाताकिया प्रांतों में ज़ायोनी हमलों की एक बार फिर निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन बताया।