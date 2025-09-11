इस्राईल ने फिर दी क़तर को धमकी 

ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर क़तर को धमकी देते हुए कहा है कि अगर हमास नेताओं को कतर ने पनाह दी तो आगे भी वो ऐसी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। जबकि क़तर को बहलाते हुए ट्रम्प ने कहा था कि दोबारा क़तर की जमीन पर इस्राईल ऐसा हमला नहीं करेगा। दोहा हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना कर रहे ज़ायोनी शासन के मुखिया ने इस हमले की तुलना अमेरिका की लादेन पर की गई कार्रवाई से की है, जो 11 सितम्बर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान में छिपा था। नेतन्याहू का कहना है कि वह अमेरिका की तरह आतंकियों को जहां भी हों, जहन्नुम में पहुंचाएगा।

