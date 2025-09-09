  1. होम
ज़ायोनी हमलों के बाद क़तर की पहली प्रतिक्रिया 

9 सितंबर 2025 - 18:02
समाचार कोड: 1725414
यह हमला, हमास के राजनीतिक दफ्तर के कई सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाकर किया गया था। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 

क़तर ने दोहा में हमास की टॉप लीडरशिप पर इस्राईल के "कायराना" हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने एक बयान में कहा कि यह हमला, हमास के राजनीतिक दफ्तर के कई सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाकर किया गया था। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 

क़तर के बयान में कहा गया है कि यह आपराधिक हमला अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों और मानकों का खुला उल्लंघन है और क़तरियों व क़तर में रहने वालों की सुरक्षा और जीवन के लिए गंभीर खतरा है। क़तर सरकार इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोहराती है कि इस्राईल का ऐसा लापरवाह व्यवहार और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा में दखलअंदाज़ी, साथ ही कोई भी कार्रवाई जो क़तर की सुरक्षा और संप्रभुता को निशाना बनाए, बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

बयान में कहा गया है कि "उच्चतम स्तर पर जांच जारी है और जैसे ही अधिक जानकारी उपलब्ध होगी, उसे सार्वजनिक किया जाएगा।"

