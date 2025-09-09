  1. होम
9 सितंबर 2025 - 17:31
ईरान ने क़तर पर ज़ायोनी सेना के हमलों की  निंदा की 

ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बक़ाई ने क़तर और हमास अधिकारियों पर इस्राईल के हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कार्रवाई उन अपराधों की कड़ी है, जो यह शासन अंतरराष्ट्रीय मानकों और नियमों का उल्लंघन करते हुए करता आ रहा है। यह बेहद खतरनाक और आपराधिक कदम है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन, क़तर की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का हनन तथा फिलिस्तीनी वार्ताकारों पर हमला शामिल है।

हम इन घटनाओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं, लेकिन किसी भी हालत में यह स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के सभी नियम तोड़े गए हैं। यह बेहद खतरनाक कदम है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, लक्ष्यों और नियमों का खुला उल्लंघन है।

यह मुद्दा क्षेत्रीय देशों और पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के लिए एक चेतावनी है कि अगर फिलिस्तीन और पश्चिम एशिया में जारी इस्राईल की आक्रामकताएं और क़ानून तोड़ने की कार्रवाइयों पर चुप्पी और लापरवाही जारी रही तो इसके परिणाम बेहद ख़तरनाक होंगे।

