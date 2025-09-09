ईरानी विदेश मंत्री मिस्र पहुंचे, ग्रॉसी से भी होगी मुलाकात

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़ची मिस्र पहुंच गए हैं, जहां वह अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफ़ाएल ग्रॉसी से मुलाकात करेंगे।

एक राजनयिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे अराक़्ची काहिरा में वरिष्ठ मिस्री अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।

काहिरा प्रवास के दौरान, ईरानी विदेश मंत्री IAEA प्रमुख ग्रॉसी के साथ ईरान और एजेंसी के बीच सहयोग के नए ढांचे को अंतिम रूप देने पर बातचीत करेंगे।

इसके अलावा, अराक़्ची मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल-सीसी और विदेश मंत्री बद्र अब्दुल अती से भी मिलेंगे, ताकि द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों की समीक्षा की जा सके।