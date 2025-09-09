कतर, हमास की बैठक पर इस्राईल का हमला

क़तर में हमास के उच्चाधिकारियों की बैठक पर इस्राईल ने आतंकी हमला करने किई जिम्मेदारी स्वीकार की है। ज़ायोनी अधिकारियों के अनुसार क़तर में हमास के अधिकारिययोन पर यह हमला ट्रम्प की अनुमति के बाद किया गया है।

एक वरिष्ठ ज़ायोनीअधिकारी ने हिब्रू चैनल 13 से कहा कि हमने क़तर में हमास के नेताओं पर हमला किया है, जिनमें ख़लील अल-हय्या और ज़ाहेर जबारीन शामिल हैं, और अब हम इस हमले के नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं।

वहीं हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमास की वार्ता टीम दोहा में बैठक के दौरान ट्रम्प के युद्धविराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रही थी, तभी उन पर हमला किया गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर फिलिस्तीनी मीडिया का कहना है कि क़तर ने फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल की हत्या में भूमिका निभाई है और अमेरिका तथा इस्राईल का सहयोग किया है।