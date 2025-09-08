  1. होम
इस्राईल पर यमन का फिर हमला, रामोन एयरपोर्ट बंद 

8 सितंबर 2025 - 17:18
समाचार कोड: 1724996
हिब्रू सूत्रों के अनुसार, धमाके के कुछ ही पलों बाद एयरपोर्ट के आसपास ज़बरदस्त आवाज़ सुनी गई और रामोन एयरपोर्ट का हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद कर दिया गया।

यमन ने एक बार फिर ज़ायोनी शासन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करत हुए मक़बूज़ा फिलिस्तीन में ईलात एयरपोर्ट पर ड्रोन हमल किए।  ज़ायोनी सेना के इस दावे के बाद कि उसने एक यमनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, हिब्रू मीडिया ने कहा कि यह ड्रोन सब डिफेंस प्रणालियों को पार करते हुए ईलात के हवाई क्षेत्र में दाख़िल हो गया जिस कारण रामोन एयरपोर्ट का एयरस्पेस बंद करना पड़ा।

ज़ायोनी सूत्रों ने पुष्टि की है कि यमन से भेजा गया एक ड्रोन एक बार फिर फ़िलिस्तीन के दक्षिणी हिस्से में स्थित रामोन एयरपोर्ट तक हमला करने मे सफल रहा। इस्राईल के चैनल 14 टीवी ने भी रिपोर्ट दी कि यह ड्रोन एयरपोर्ट परिसर में ही फट गया।

हिब्रू सूत्रों के अनुसार, धमाके के कुछ ही पलों बाद एयरपोर्ट के आसपास ज़बरदस्त आवाज़ सुनी गई और रामोन एयरपोर्ट का हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद कर दिया गया।

