अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ग्रॉसी ईरान पर अमेरिका और इस्राईल के हमलों के बाद दुनिया भर में चर्चा में है वहीं इस घटना ने उन्हे ईरान में विलेन बन दिया है। अब ग्रॉसी ने ईरानी वैज्ञानिकों की ज़ायोनी दुश्मनों द्वारा हत्या पर एक और विवादित बयान देते हुए कहा है कि मेरा मानना है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक के रूप में यह मेरी ज़िम्मेदारी के दायरे में नहीं आता। ग्रॉसी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे मे कहा कि सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ईरान की सुविधाओं तक पहुंच बनाना है। ग्रॉसी ने कहा कि कभी-कभी भौतिक पहुंच मुश्किल हो जाती है और इस बारे में हमें ईरान से बातचीत करनी पड़ती है। ईरानी हमें बताते हैं कि कुछ कदम उठाने होंगे और इन मुद्दों के बहुत से विवरण हैं।

ग्रॉसी के बयान पर ईरानी यूजर्स का कहना है कि लगता है कि ग्रॉसी की ज़िम्मेदारी ज़्यादातर राजनीतिक रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित हो गई है। उनकी पिछली रिपोर्टों ने दिखाया है कि कैसे ये रिपोर्टें ईरान के खिलाफ दुश्मनों को झूठे बहाने उपलब्ध कराती हैं। यह स्वाभाविक है कि जिसने पहले इस्राईल के लिए जासूसी की हो, वह कभी इस्राईल और अमेरिका की पागलपन भरी कार्रवाइयों की निंदा नहीं करेगा।