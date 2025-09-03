ज़ायोनी हमले में अल आलम के पत्रकार रस्मी सालिम शहीद 

ज़ायोनी सेना अपने अत्याचारों को छुपाने के लिए लगातार पत्रकारों को निशाना बनाते हुए उनकी हत्या कर रही है। अतिक्रमणकारी और लाखों बेगुनाहों की हत्यारी ज़ायोनी सेना के हाथ एक बार फिर एक और पत्रकार यानी रस्मी सालिम के खून से रंगे हुए हैं। सालिम की ज़ायोनी सेना के हाथों शहादत के बाद अब गज़्ज़ा में शहीद हुए पत्रकारों की संख्या 248 हो गई है। रस्मी सालिम ने कई सालों तक अल-आलम नेटवर्क के साथ काम किया और इस नेटवर्क के लिए विभिन्न रिपोर्टें तैयार कीं हैं।