यमन का मक़बूज़ा फिलिस्तीन पर फिर हमला, ज़ायोनी अतिक्रमणकारियों में भगदड़ 

यमन सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल याह्या सरीअ ने कहा है कि यमनी सेना नेमक़बूज़ा फिलिस्तीन के तल अवीव में स्थित बेन गुरियान हवाई अड्डे को जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से सफलतापूर्वक निशाना बनाया है।

उन्होंने कहा कि ज़ायोनी और अमेरिकी रक्षा प्रणाली इस मिसाइल को रोकने में पूरी तरह से विफल रही। नतीजतन, लाखों ज़ायोनी अतिक्रमणकारी अफरा-तफरी के माहौल में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए और हवाई अड्डे की सभी गतिविधियाँ बंद हो गईं।

यमनी सेना ने स्पष्ट किया कि यह सफल ऑपरेशन गज़्ज़ा में फिलिस्तीनी जनता और आम असहाय लोगों पर ढहाए गए अत्याचारों के जवाब और यमन के खिलाफ ज़ायोनी आक्रामकता के प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में किया गया है।

बयान में कहा गया कि कुछ अरब और इस्लामिक सरकारों के अपमानजनक रुख ने इस्राईल को अपनी आपराधिक योजनाओं को आगे बढ़ाने का हौसला दिया है।

गज़्ज़ा में फिलिस्तीनी जनता पर ढहाए जा रहे अत्याचारों के कारण मुस्लिम उम्मह का धार्मिक और मानवीय कर्तव्य है कि वह अपनी चुप्पी तोड़े और अपनी क्षमता के अनुसार फिलिस्तीनियों की मदद करे।