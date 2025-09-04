  1. होम
आईएईए का दावा, इस्राईल के हमले से पहले एटम बम बना सकता था ईरान 

4 सितंबर 2025 - 11:03
समाचार कोड: 1723462
आइएईए की रिपोर्ट के अनुसार, 13 जून तक ईरान के पास 60 प्रतिशत तक की शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम था। यह यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के रूप में था।

ईरान पर अमेरिका इस्राईल के हमलों के बाद से ही अपने विवादास्पद रुख को लेकर चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था की एक गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 जून को इस्राईल द्वारा ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने से पहले ईरान ने एटम बम बनाने के स्तर तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार बढ़ा लिया था। उसके यूरेनियम भंडार में 60 प्रतिशत तक की शुद्धता तक संवर्धन किया गया था जो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है।

 रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 जून तक ईरान का कुल संवर्धित यूरेनियम भंडार 9874.9 किलोग्राम था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जून में इस्राईली और अमेरिकी बमबारी से प्रभावित स्थलों का निरीक्षण फिर से शुरू करने पर ईरान और आइएईए किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। युद्ध के बाद से निरीक्षण किया गया एकमात्र स्थल बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो रूसी तकनीकी सहायता से संचालित होता है।

