अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1200 से पार

अफगानिस्तान में आए एक विनाशकारी भूकंप में कम से कम 1200 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह भूकंप अफगानिस्तान के पूर्वोत्तर हिस्से में आया, जहाँ सैकड़ों घर ध्वस्त हो गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। बचाव कार्य जारी है, मगर दुर्गम इलाका और खराब बुनियादी ढाँचे के कारण राहत कार्य में बाधाएँ आ रही हैं।

अफ़ग़ानिस्तान के पूर्वी हिस्से में आए इस भूकंप में मरने वालों की संख्या 1200 से अधिक हो गई है और लगभग 3000 लोग घायल हुए हैं। हालाँकि, अफ़ग़ान स्वास्थ्य अधिकारियों ने घोषणा की है कि यह एक प्रारंभिक आंकड़ा है, क्योंकि अभी तक सभी प्रभावित दूरदराज़ के इलाकों तक पहुँच नहीं बन पाई है।

कतर के अल जज़ीरा टीवी के एक संवाददाता ने पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान के कुनार प्रांत में भूकंप के प्रभावों की सूचना दी है और कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इस से पहले तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने न भी कहा था कि पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान के कुछ भूकंप प्रभावित इलाक़ो तक ज़मीनी पहुँच नहीं है और इन इलाकों में राहत सामग्री पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने भूकंप प्रभावित कुछ गाँवों में मलबे में दबे लोगों को बचाने और घायलों को निकालने के अभियान के जारी रहने की भी जानकारी दी।