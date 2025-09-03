ईरान के साथ रिश्ते चीन की प्राथमिकता  में शामिल 

चीन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने ईरान चीन के रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि ईरान के साथ संबंध चीन की प्राथमिकता में शामिल हैं। चीनी राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और ईरानी परमाणु मुद्दे के न्यायसंगत समाधान पर जोर दिया।

चीन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि "चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में ईरान के राष्ट्रपति मसऊद पीज़िश्कियान से मुलाकात की।

उन्होंने कहा कि "ईरान-चीन संबंधों ने वैश्विक उथल-पुथल का सामना किया है और हमेशा स्थिर और समुचित विकास बनाए रखा है। चीन हमेशा मध्य पूर्व में अपने कूटनीतिक एजेंडे में ईरान के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है और ईरान के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाने, आपसी विश्वास को गहरा करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करने को तैयार है।

चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि "चीन न्याय की स्थापना और ईरानी परमाणु मुद्दे का समाधान खोजने का प्रयास रखेगा जो सभी पक्षों की वैध चिंताओं को ध्यान में रखे और अंततः मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापना में मदद करे।