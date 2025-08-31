गज़्ज़ा में शहीदों की संख्या बढ़कर 63,459 हुई

गज़्ज़ा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी दैनिक सांख्यिकीय रिपोर्ट में घोषणा की है कि पिछले 24 घंटों में, 88 शहीदों और 421 घायलों को इस क्षेत्र के अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया है।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अभी भी कुछ पीड़ित मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और बचाव दल उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं।

7 अक्टूबर 2023 से अब तक ज़ायोनी शासन की ओर से गज़्ज़ा में जारी जनसंहार में कुल शहीदों की संख्या 63,459 और घायलों की संख्या 160,256 हो गई है।

खाद्य सहायता पाने के नाम पर ज़ायोनी सेना की बर्बरता के नतीजे मे शहीद होने वाले लोगों मे 30 अन्य लोग शामिल हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 30 लोग शहीद और 166 घायल हुए हैं, जिससे इस श्रेणी में कुल शहीदों की संख्या 2,248 और घायलों की संख्या 16,600 से अधिक हो गई है।

गज़्ज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में अकाल और कुपोषण के कारण 7 और लोग शहीद हुए हैं, इस तरह गज़्ज़ा में कुपोषण के कुल शिकार लोगों की संख्या बढ़कर 339 हो गई है, जिनमें 124 बच्चे शामिल हैं।