 ईदे मिलादुन्नबी के मौके पर पूरे देश में शराब बंदी की मांग ने जोर पकड़ा 

31 अगस्त 2025 - 16:35
MSO ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन लिखकर, अगले माह 5 सितबंर पर ईद-ए-मिलादुन्नबी के मौके पर पूरे देश में शरबाबंदी लागू करने की मांग की है।

भारत धार्मिक, सांस्कृतिक और खान-पान के लिहाज से विविधताओंसे भरा देश है,लेकिन हालिया दिनों दक्षिणपंधी विचारधारा वाली सरकारों ने इस पर काफी हदतक लगाम लगाने की कोशिश की है। धार्मिक भावानों का हवाला देते हुए बहुसंख्यक समाज के त्योहारों पर कई प्रदेशों की सरकारों ने मांस-मछली पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं, अब ईद-ए-मिलादुन्नबी पर भी शराब को प्रतिबंध करने की मांग उठने लगी है। 

मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (MSO) ने शनिवार 30 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन लिखकर, अगले माह 5 सितबंर पर ईद-ए-मिलादुन्नबी के मौके पर पूरे देश में शरबाबंदी लागू करने की मांग की है। ईदे मिलादुन्नबी को मुसलमानों में बेहद अहम माना जाता है क्योंकि कुछ रिवयतों के अनुसार इसी दिन आखिरी पैंगबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन है। 

