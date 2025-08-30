यमन की दो टूक, इस्राईल ने सीमा लांघी, इंतेक़ाम लेंगे 

यमन के लोकप्रिय जनांदोलन अंसारुल्लाह के वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद अल-बुखैती ने शनिवार रात एक टेलीविजन साक्षात्कार में जोर देकर कहा कि युद्ध एक नए चरण में प्रवेश कर गया है और हमारे पास बदला लेने के अलावा कोई चारा नहीं है, और हम हमेशा बोलने से पहले कार्यवाई करते हैं।

उन्होंने अल-मयादीन टीवी के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि हम अमेरिका और ब्रिटेन को सजा देने में सफल रहे हैं और हम इज़ायोनी दुश्मन के साथ भी ऐसा ही करेंगे।

अल-बुखैती ने कहा कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और हमने दुश्मन को दर्दनाक झटके दिए हैं, और यह स्वाभाविक और अपेक्षित है कि हमें भी झटके मिलेंगे।

यमनी जनांदोलन अंसारुल्लाह के वरिष्ठ सदस्य ने स्पष्ट कहा कि यह एक निर्णायक लड़ाई है और ज़ायोनी दुश्मन यमन मंत्रिमंडल की बैठक पर हमले की कीमत चुकाएगा।

उन्होंने कहा कि जैसा कि सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष ने भी इस बात पर जोर दिया है, फिलिस्तीन की मुक्ति हमारी प्राथमिकता है।

बता दें कि इस से पहले यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष महदी अल-मश्शात ने ज़ायोनी अतिक्रमणकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि बदले लेने के लिए हमारा इंतज़ार हमारा लंबा नहीं खिंचेगा, अत्याचारी कब्ज़ाधारी शासन के अपराधों के कारण आपके आने वाले दिन काले दिन होने वाले हैं।