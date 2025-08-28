रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष होंगे चीन के मेहमान 

ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसऊद पीज़िश्कियान, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन चीन की विजय दिवस परेड में भाग लेंगे, जो 3 सितंबर को जापान पर विजय की 79वीं वर्षगांठ पर आयोजित की जा रही है।

राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ यह पहली घोषित भागीदारी है, जिसे पश्चिमी दबाव के बीच संयुक्त रक्षा के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। परेड में शामिल 26 विदेशी नेताओं में केवल स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पश्चिमी प्रतिनिधि हैं।

रूस ने चीन को अपना रणनीतिक साझेदार माना है और फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों की प्रतिबंधों के बावजूद इसकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा है। पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 2024 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और उस साल भी वह चीन का दौरा कर चुके हैं।

परेड में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय असेंबली के प्रवक्ता वू वॉन शिक भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक और संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव ली जूनहुआ भी प्रतिनिधित्व करेंगे।

यह समारोह चीन के हाल के वर्षों की सबसे बड़ी परेड में से एक होगी, जिसमें अत्याधुनिक युद्ध सामग्री, वायु सेना के विमान, रक्षा प्रणाली और हाइपरसोनिक हथियार प्रदर्शित किए जाएंगे।