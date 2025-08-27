लेबनानी प्रतिरोधी दल से हथियार लेने का फैसला अटल 

लेबनान के प्रधान मंत्री ने एक बार फिर अमेरिका को यकीन दिलाया है कि उनकी सरकार हिज़्बुल्लाह से हथियार लेने के फैसले से पीछे नहीं हटेगी। लेबनान के प्रधानमंत्री नुवाफ सलाम ने अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में कहा है कि प्रतिरोध को निरस्त्र करने और युद्ध संबंधी निर्णयों को केवल सरकार के अधिकार में देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह अब अपरिवर्तनीय है। उन्होंने 5 अगस्त के निर्णय का समर्थन करते हुए इसे आवश्यक और ताइफ समझौते के अनुरूप बताया।

नुवाफ सलाम के अनुसार, लेबनान सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत थॉमस बाराक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ में सुधारों के बाद इसके उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। यह दस्तावेज़ इस्राईल द्वारा लेबनानी क्षेत्रों से हटने और हमलों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

लेबनान के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में कहा कि लेबनानी सेना को वित्तीय और सैन्य रूप से और मजबूत बनाना आवश्यक है ताकि वह पूरे देश में सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।

उनके अनुसार, लेबनानी सेना नागरिकों की सेना है और जनता का विश्वास इस पर कायम है, इसलिए इसका सशक्तिकरण ही लेबनान में शांति और स्थिरता की गारंटी है।