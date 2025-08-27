सीरिया में भीषण धमाके, HTS आतंकी निशाने पर 

असद शासन के पतन के बाद से ही सीरिया भयानक हिंसा और विभाजन के संकट का सामना कर रहा है । तकफीरी आतंकी गुटों के अधीन सीरिया के दक्षिणी प्रांत दरआ में एक जोरदार विस्फोट हुआ है, जिसका मुख्य लक्ष्य जौलानी के नेतृत्व वाले आतंकवादी समूह के नियंत्रण वाली चौकी थी।

अल-कुद्स अल-अरबी और अल-मयादीन की रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात हथियारबंद व्यक्तियों ने अल-सनमीन शहर में जौलानी समूह से जुड़े आतंकवादियों की एक चौकी पर दो हथगोले फेंके, जिसके परिणामस्वरूप जोरदार विस्फोट हुआ।

अभी तक मृतकों या घायलों की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, हालांकि हमले के बाद क्षेत्र में गंभीर तनाव फैल गया है।

उल्लेखनीय है कि असद की सरकार के खिलाफ इस्राईल, तुर्की अमेरिकी समर्थन से हुए विद्रोह के बाद से आतंकी समूह HTS के शासन के बीच समय-समय पर सीरिया में सशस्त्र झड़पें और विस्फोट जारी हैं।