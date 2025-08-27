  1. होम
हमारे दुश्मन से पूरी दुनिया नफरत करती है: आयतुल्लाह खामेनेई 

27 अगस्त 2025 - 13:38
अमेरिका ईरान के साथ इसलिए दुश्मनी करता है क्योंकि ईरान उसके आदेशों को नहीं मानता। अगर ईरान आज्ञापालन करना शुरू कर दे तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी।

ईरान की इस्लामी क्रांति के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह खामेनेई ने अवैध राष्ट्र इस्राईल के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ती नफरत और जनाक्रोश का उल्लेख करते  हुए कहा कि ज़ायोनी शासन के खिलाफ दुनिया भर में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। 

इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता के आधिकारिक X हैंडल से की गई पोस्ट में आयतुल्लाह सय्यद अली खामेनेई ने कहा है कि हमारा दुश्मन ज़ायोनी शासन है जिस से दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत की जाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग इस्राईल से नफरत और घृणा करते हैं और सरकारें भी इस शासन की निंदा करती हैं।

बता दें कि इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने इमाम रज़ा (अ.स.) के शहादत दिवस पर कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ इसलिए दुश्मनी करता है क्योंकि ईरान उसके आदेशों को नहीं मानता। अगर ईरान आज्ञापालन करना शुरू कर दे तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। ईरान किसी बाहरी ताकत का अधीनस्थ नहीं होगा।

