इस्राईल भूख को हथियार के रूप मे इस्तेमाल कर जनसंहार में लगा 

मजलिसे वहदते मुस्लेमीन के उपाध्यक्ष मौलाना अहमद इकबाल रिजवी ने कहा कि अतिक्रमणकारी ज़ायोनी सेनाओं द्वारा निहत्थे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हथियार के रूप में भूख का उपयोग आज की दुनिया में एक मानवता विरोधी अपराध और सबसे बर्बर अपराध है। घनी आबादी को भोजन, पानी, दवा और बुनियादी जरूरतों से वंचित करना न केवल मानवीय विवेक के खिलाफ है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून, जिनेवा कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर क स्पष्ट उल्लंघन है।"

उन्होंने कहा कि "बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भूखा रहने के लिए मजबूर करना, अस्पतालों को बंद करना और मानवीय सहायता की आपूर्ति को रोकना वास्तव में नरसंहार के बराबर है। यह व्यवहार दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी होनी चाहिए कि 21वीं सदी में राज्य आतंकवाद और अत्याचार का मुकाबला करने के बजाय, वैश्विक शक्तियां अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं।

मौलाना इक़बाल रिज़वी ने आगे कहा: "हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संगठन और सभी मानवाधिकार रक्षक संस्थाओं से गंभीरता से मांग करते हैं कि वह ज़ायोनी शासन को मजबूर करें कि वह तुरंत घिरे हुए फिलिस्तीनी लोगों के लिए भोजन, पानी और दवा तक पहुंच संभव बनाए। साथ ही, मानवीय सहायता को रोकने को युद्ध अपराध माना जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। फिलिस्तीनी लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि केवल निंदा के बयानों तक सीमित रहा जाए।"

मजलिसे वहदते मुसलेमीन के उपाध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि हथियार के रूप में भूख का उपयोग वास्तव में पूरी मानवता पर हमला है, मजलूम फिलिस्तीनी लोगों के साथ यह अत्याचार दुनिया भर में शांति, न्याय और मानवीय मूल्यों के चेहरे पर एक कलंक है।