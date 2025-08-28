  1. होम
चीन की यात्रा पर जाएंगे ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसऊद पीज़िश्कियान

28 अगस्त 2025 - 17:57
समाचार कोड: 1721461
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और उन्हे और अधिक विस्तार देने के लिए वह राष्ट्रपति "शी जिनपिंग" से मुलाकात और कार्यक्रम में शामिल कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे।

ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसऊद पीज़िश्कियान रविवार को अपनी चीन की आधिकारिक यात्रा पर बीजिंग पहुंचेंगे।  राष्ट्रपति के राजनीतिक सलाहकार महदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने निजी पेज पर राष्ट्रपति डॉ मसऊद पीज़िश्कियान की आगामी चीन यात्रा के संबंध में खबर देते हुए कहा कि 9 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन और शंघाई प्लस के दो सम्मेलनों में भाग लेने और भाषण देने के लिए राष्ट्रपति चीन जा रहे हैं, जिनमें 30 से अधिक देश भाग लेंगे।

